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Контракт на поставку Индии С-400 будет подписан 5 октября

02.10.2018

Россия и Индия подпишут контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 более чем на $5 млрд во время визита президента Владимира Путина в Дели 5 октября.

«Во время переговоров будет затронута тема сотрудничества в военно-технической сфере, будут обсуждены различные мероприятия, которые осуществляются по линии вооруженных сил [двух стран] <...> Ключевой особенностью этого визита будет подписание контракта на поставку зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» в составе пяти полков. Сумма этой сделки — более $5 млрд», — заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Против экспорта российских вооружений выступают США, предупреждая о введении санкций в отношении покупателей.

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