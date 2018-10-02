«Короля госзаказов» Валерия Маркелова арестовали за взятку полковнику Захарченко

Следственный комитет РФ подозревает совладельца «Группы компаний 1520» и члена совета директоров «Интерпрогрессбанка» (ИПБ) Валерия Маркелова в даче взятки в особо крупном размере экс-сотруднику антикоррупционного главка МВД полковнику Дмитрию Захарченко.

«Маркелов подозревается в том, что с ноября 2007 года по август 2016 года совершил умышленные действия, непосредственно направленные на дачу взятки должностному лицу, которым являлся Захарченко, в составе организованной группой совместно с Ушеровичем, Моториным и Станкевичем», — заявил следователь СКР в Басманном суде Москвы, где рассматривается вопрос об аресте Маркелова, передает «Интерфакс».

По данным «Росбалта» , Маркелов передал Захарченко 2 млрд руб. Причем это взятка была от других людей, которые пока официально значатся как неустановленные.

В итоге суд отправил под арест Маркелова до 1 декабря.

В феврале 2018 года Журнал Forbes опубликовал рейтинг «королей госзаказа» за 2018 год. Первое место заняли близкие к советнику экс-руководителя РЖД Владимира Якунина Андрею Крапивину — его сын Алексей Крапивин и партнеры Борис Ушерович и Валерий Маркелов, которым принадлежит группа компаний «1520». Эта фирма занимается проектированием и строительством железных дорог. В 2017 году сумма господрядов «1520» составила более 218 млрд руб.

Захарченко вменяется получение взяток и воспрепятствование осуществлению правосудия. С 10 сентября 2016 года он находится под стражей.