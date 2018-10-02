Филягин решил сняться с выборов главы Хакасии

Кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин подал заявление о снятии своей кандидатуры с выборов главы Хакасии.«Он подал заявление о снятии своей кандидатуры, но решение пока мы еще не принимали», — сообщила ТАСС секретарь избирательной комиссии региона Ольга Куюкова.
Голосование за главу Хакасии состоится 11 ноября, если наряду с коммунистом Валентином Коноваловым в них примет участие кандидат от Партии роста Александр Мяхар, который в первом туре занял четвертое место, сообщил «Интерфаксу» зампред Центризбиркома Николай Булаев.
В результате первого тура голосования 9 сентября победу одержал Коновалов, кандидат от «Единой России» Виктор Зимин занял второе место. Второй тур назначили на 23 сентября, в нем должны были участвовать Коновалов и Зимин, однако последний снял кандидатуру. В результате второй тур перенесли на 7 октября. В нем должны были принять участие Коновалов и Филягин.