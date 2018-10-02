Направлено в суд уголовное дело «Седьмой студии»

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Софьи Апфельбаум, Юрия Итина, Алексея Малобродского и Кирилла Серебренникова, которых обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных Минкультом на проект «Платформа».

«По указанию Серебренникова соучастники от имени автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» заключали с подконтрольными коммерческими организациями фиктивные договоры на выполнение работ по обеспечению художественной деятельности проекта, и под видом оплаты мнимых услуг на счета этих контрагентов перечислили в общей сумме более 133 млн руб., которые были обналичены и возвращены участникам преступной группы», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд Москвы.