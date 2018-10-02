Нормы энергопотребления могут ввести уже в 2019 году

Введение дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения предполагается с 1 июля 2019 года в случае одобрения правительством, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

«У нас обычно тарифный период начинается с 1 июля. Очень надеемся, что нам удастся здесь договориться вместе с потребителями о том, какие эти правила, какой это тарифный план, и ввести его с 1 июля будущего года», — цитирует Козака ТАСС.