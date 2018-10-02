Нормы энергопотребления могут ввести уже в 2019 году

Введение дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения предполагается с 1 июля 2019 года в случае одобрения правительством, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
«У нас обычно тарифный период начинается с 1 июля. Очень надеемся, что нам удастся здесь договориться вместе с потребителями о том, какие эти правила, какой это тарифный план, и ввести его с 1 июля будущего года», — цитирует Козака ТАСС.
Вице-премьер, подчеркнул, что введение дифференцированных тарифов не приведет к росту платежей за ЖКХ для населения.
Ранее стало известно
, что правительство вернулось к
идее введения соцнормы на потребление элекроэнергии. Соцнорма фиксируется на 300 кВт•ч в месяц и оплачивается по
базовому тарифу, потребление свыше 300 кВт•ч — по повышенному, свыше
500 кВт•ч — по «экономически обоснованному», но объем фиксируется не на
человека, а на «точку подключения», то есть квартиру или дом.