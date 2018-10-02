Карельского историка Сергея Колтырина задержали по делу о педофилии

Директор Медвежьегорского городского музея Сергей Колтырин задержан правоохранительными органами. Вместе с историком задержан еще один человек, сообщает портал «Петрозаводск говорит».
По версии следствия в сентябре 2018 года подозреваемые совершили развратные действия в отношении несовершеннолетнего. В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайствами об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.
Председатель карельского отделения «Мемориала», историк Юрий Дмитриев, который тоже занимался раскопками на Сандармохе, также находится под арестом по делу о педофилии.