Карельского историка Сергея Колтырина задержали по делу о педофилии

Директор Медвежьегорского городского музея Сергей Колтырин задержан правоохранительными органами. Вместе с историком задержан еще один человек, сообщает портал «Петрозаводск говорит».

По версии следствия в сентябре 2018 года подозреваемые совершили развратные действия в отношении несовершеннолетнего. В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайствами об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Медиазона» сообщает, что Колтырин — один из энтузиастов раскопок в карельском Сандармохе, в августе он негативно отзывался о раскопках массовых захоронений, к которым приступило государственное Российское военно-историческое общество.

Председатель карельского отделения «Мемориала», историк Юрий Дмитриев, который тоже занимался раскопками на Сандармохе, также находится под арестом по делу о педофилии.