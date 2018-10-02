Мэр Владивостока написал заявление об отставке

Глава Владивостока Виталий Веркеенко объявил об отставке со своего поста. Заявление он передал в городской парламент сегодня, 2 октября.«Сегодня передал в Думу г.Владивостока заявление. До 10 октября завершаем подготовку к отопительному сезону и в целом города к зиме. С 11 октября ухожу с должности Главы города по собственному желанию. Есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации...», — написал Веркеенко в Facebook.
26 сентября президент Владимир Путин сменил главу Приморского края — вместо Андрея Тарасенко врио губернатора стал Олег Кожемяко.