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Мэр Владивостока написал заявление об отставке

02.10.2018

Глава Владивостока Виталий Веркеенко объявил об отставке со своего поста. Заявление он передал в городской парламент сегодня, 2 октября.

«Сегодня передал в Думу г.Владивостока заявление. До 10 октября завершаем подготовку к отопительному сезону и в целом города к зиме. С 11 октября ухожу с должности Главы города по собственному желанию. Есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации...», — написал Веркеенко в Facebook. 

26 сентября президент Владимир Путин сменил главу Приморского края — вместо Андрея Тарасенко врио губернатора стал Олег Кожемяко. 

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