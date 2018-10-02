«Ъ»: Навальному может грозить уголовное преследование

Алексей Навальный был арестован третий раз за 132 дня и теперь может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 212.1 УК РФ за «неоднократное нарушение порядка проведения митинга». Также очередной административный арест может дать основания ФСИН вновь ходатайствовать о замене условного срока оппозиционера на реальный.
Как пишет «КоммерсантЪ», согласно статистике Верховного суда, за 2017-й и первую половину 2018 года осужденных по ст. 212.1 УК в России не было. Уголовное дело по этой статье может быть возбуждено, если гражданин хотя бы трижды получал административный арест за нарушение порядка или организацию митинга в течение 180 дней. Арест Алексея Навального 24 сентября стал третьим за 132 дня.Новый арест также может дать основание ФСИН направить ходатайство об отмене условного осуждения. Ранее ФСИН неоднократно направляла прошения в суд, с тем чтобы условный срок Алексею Навальному заменили на реальное лишение свободы. Основанием для обращений называли систематическое получение административных арестов. Суд ходатайства ФСИН не принимал.
По словам пресс-секретаря оппозиционера Киры Ярмыш, Алексей Навальный был готов к тому, что «условный срок действительно может быть заменен в любой момент». «Вероятно, что ФСИН и в этот раз подаст прошение, для них это почти ритуальное действие, и реальное решение будет принимать не суд, а Кремль»,— сказала Ярмыш.