«Ъ»: Навальному может грозить уголовное преследование

Алексей Навальный был арестован третий раз за 132 дня и теперь может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 212.1 УК РФ за «неоднократное нарушение порядка проведения митинга». Также очередной административный арест может дать основания ФСИН вновь ходатайствовать о замене условного срока оппозиционера на реальный.

Как пишет «КоммерсантЪ», согласно статистике Верховного суда, за 2017-й и первую половину 2018 года осужденных по ст. 212.1 УК в России не было. Уголовное дело по этой статье может быть возбуждено, если гражданин хотя бы трижды получал административный арест за нарушение порядка или организацию митинга в течение 180 дней. Арест Алексея Навального 24 сентября стал третьим за 132 дня.

Новый арест также может дать основание ФСИН направить ходатайство об отмене условного осуждения. Ранее ФСИН неоднократно направляла прошения в суд, с тем чтобы условный срок Алексею Навальному заменили на реальное лишение свободы. Основанием для обращений называли систематическое получение административных арестов. Суд ходатайства ФСИН не принимал.По словам пресс-секретаря оппозиционера Киры Ярмыш, Алексей Навальный был готов к тому, что «условный срок действительно может быть заменен в любой момент». «Вероятно, что ФСИН и в этот раз подаст прошение, для них это почти ритуальное действие, и реальное решение будет принимать не суд, а Кремль»,— сказала Ярмыш.