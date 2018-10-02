В США не видят причин для обмена Сенцова на россиян

В Госдепартаменте США заявили, что не будут менять украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего срок в российской колонии, на находящихся под стражей в США россиян Виктора Бута, Константина Ярошенко и Марию Бутину.

«Любая бессмысленная попытка России использовать незаконное задержание гражданина Украины в качестве базы для переговоров была бы еще одним знаком того, что Россия с недостаточным уважением относится к правам человека, суверенитету Украины, и верховенству закона», — заявили в Госдепе «Русской службе Би-би-си».

В Госдепартаменте отметили, что «выдвинутые против Сенцова обвинения в подготовке теракта не обоснованы».

Ранее «Новая газета» со ссылкой источники сообщила, что о возможном обмене Олега Сенцова на Виктора Бута, Константина Ярошенко и Марию Бутину. Представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что «не в курсе» таких инициатив. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тоже заявил, что ему не известно о подобных планах.