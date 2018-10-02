Возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях при реконструкции БДТ в Петербурге

Следственный комитет «исследует факты противоправных действий» сотрудников ФГБУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Минкультуры, сообщает РБК. Это учреждение выступало заказчиком реконструкции театра. Чиновники подписали акты приемки работ, которые в действительности были либо выполнены некачественно, либо не выполнены совсем, и тем самым причинили госбюджету ущерб по меньшей мере на сумму 68,7 млн руб., считает следствие. Сумма ущерба — предварительная и может вырасти по результатам строительно-технической экспертизы.
Ранее расследованием хищений при реконструкции БДТ занималась полиция Петербурга. Были возбуждены два уголовных дела о мошенничестве в отношении неустановленных сотрудников двух компаний-подрядчиков — АО «ТДМ» и АО «БалтСтрой». По версии следствия, они «предоставили заказчику подложные документы и недостоверные сведения об объемах выполненных работ», «незаконно и необоснованно» получили деньги и расхитили их. Сейчас оба дела объединены и переданы в ГСУ СКР. Предполагается, что они будут соединены в одно производство с делом о злоупотреблении полномочиями.