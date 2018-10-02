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Суд признал законным отказ Минюста зарегистрировать партию Навального

02.10.2018

Замоскворецкий суд Москвы признал законным отказ Минюста РФ зарегистрировать партию Алексея Навального «Россия Будущего».

«Мне даже как-то неловко говорить ,что Замоскворецкий суд отказал в удовлетворении иска к Минюсту по отказу в регистрации партии «Россия Будущего», слишком все было очевидно. Судье Рубцовой понадобился час на два заседания подряд с решением (!)», — написал в Facebook юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

По его словам, решение суда будет обжаловано вплоть до ЕСПЧ.

О том, что министерство юстиции отказало в регистрации созданной его сторонниками партии, Алексей Навальный сообщил 27 августа. По данным ведомства, партия представила не все документы, необходимые для регистрации, в том числе, отсутствовала часть протоколов региональных отделений о выдвижении делегатов на съезд, два протокола о проведении региональных собраний, напоминает «Интерфакс». Кроме того, в Минюст при повторной подаче документов были представлены изменения в текст устава, а не устав с внесенными изменениями.

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