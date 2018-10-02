Суд признал законным отказ Минюста зарегистрировать партию Навального

Замоскворецкий суд Москвы признал законным отказ Минюста РФ зарегистрировать партию Алексея Навального «Россия Будущего».

«Мне даже как-то неловко говорить ,что Замоскворецкий суд отказал в удовлетворении иска к Минюсту по отказу в регистрации партии «Россия Будущего», слишком все было очевидно. Судье Рубцовой понадобился час на два заседания подряд с решением (!)», — написал в Facebook юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.