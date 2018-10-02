Рогозин исключил возможность повреждения «Союза» из-за производственного брака

Внутренняя комиссия Ракетно-космической корпорации «Энергия» по расследованию причин появления отверстия в обшивке «Союза МС-09» исключила версию повреждения корабля в результате производственного брака. Об этом заявил в эфире Первого канала генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Работает комиссия. Одна комиссия уже закончила свою деятельность, она фактически сделала выводы о том, что исключила производственный брак, что важно для поиска истины. Теперь остается версия преднамеренного воздействия, а где это было сделано, установит вторая комиссия», — цитирует Рогозина ТАСС.

15 ноября запланирован выход в космос, во время которого российские космонавты снимут кусок противометеоритной защиты «Союза МС-09» и обследуют отверстие в обшивке бытового отсека корабля снаружи. Падение давления на МКС на МКС было зафиксировано 30 августа. Позже было установлено, что давление падало из-за утечки через отверстие в пристыкованном к станции «Союзе».