Евгений Макаров, которого пытали в ярославской колонии, вышел на свободу

Евгений Макаров, рассказавший о пытках в ИК-1 Ярославля и признанный потерпевшим по этому делу, вышел на свободу. Об этом сообщает телеканал «Дождь».
Освободили Макарова после решения суда о перерасчете сокращении срока. Судья Заволжского районного суда Ярославля сократил срок для Макарова, приговоренного к шести годам и десяти месяцам колонии, на два месяца, а также зачел каждый день, проведенный в СИЗО, за полтора дня в колонии, отмечает «Медиазона». Макаров был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и вымогательство.