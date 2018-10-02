Евгений Макаров, которого пытали в ярославской колонии, вышел на свободу

Евгений Макаров, рассказавший о пытках в ИК-1 Ярославля и признанный потерпевшим по этому делу, вышел на свободу. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Освободили Макарова после решения суда о перерасчете сокращении срока. Судья Заволжского районного суда Ярославля сократил срок для Макарова, приговоренного к шести годам и десяти месяцам колонии, на два месяца, а также зачел каждый день, проведенный в СИЗО, за полтора дня в колонии, отмечает «Медиазона». Макаров был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и вымогательство.

В апреле 2017 года он вместе с другими заключенными ярославской ИК-1 Иваном Непомнящих и Русланом Вахаповым рассказал о том, что их избили сотрудники ФСИН во время массового обыска. После этого Макарова стали постоянно помещать в ШИЗО, а после — перевели в ИК-8, где угрожали изнасилованием. В июле «Новая газета» опубликовала видео, на котором сотрудники ИК-1 пытают Макарова. После публикации Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел о превышении полномочий. По ним проходят 14 сотрудников ФСИН.