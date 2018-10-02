В Приморье уволены трое вице-губернаторов

Три вице-губернатора Приморья освобождены от занимаемых должностей в связи с отставкой врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко.

«Ирина Мануйлова, Станислав Ершов и Дмитрий Братыненко освобождены от занимаемых должностей в связи с отставкой врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации края.

Мануйлова занималась вопросами образования, реализации научных, научно-технических и инновационных программ и проектов. Ершов курировал вопросы взаимодействия с федеральными органами государственной власти. Братыненко отвечал за вопросы взаимодействия с Законодательным Собранием Приморского края, краевой избирательной комиссией и органами местного самоуправления, внутренней и информационной политики, молодежной политики, международного сотрудничества. В Приморском крае 9 и 16 сентября прошли два тура голосования за губернатора, но их итоги отменили из-за нарушений. Во втором туре участвовали врио главы региона единоросс Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Новым врио губернатора назначен бывший губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.