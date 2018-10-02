В Приморье уволены трое вице-губернаторов

Три вице-губернатора Приморья освобождены от занимаемых должностей в связи с отставкой врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко.
«Ирина Мануйлова, Станислав Ершов и Дмитрий Братыненко освобождены от занимаемых должностей в связи с отставкой врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации края.
Мануйлова занималась вопросами образования, реализации научных, научно-технических и инновационных программ и проектов. Ершов курировал вопросы взаимодействия с федеральными органами государственной власти. Братыненко отвечал за вопросы взаимодействия с Законодательным Собранием Приморского края, краевой избирательной комиссией и органами местного самоуправления, внутренней и информационной политики, молодежной политики, международного сотрудничества.
В Приморском крае 9 и 16 сентября прошли два тура голосования за
губернатора, но их итоги отменили из-за нарушений. Во втором туре
участвовали врио главы региона единоросс Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ
Андрей Ищенко. Новым врио губернатора назначен бывший губернатор Сахалинской
области Олег Кожемяко.