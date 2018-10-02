В России могут ввести соцнорму энергопотребления

Минэнерго и Минэкономики предлагают ввести соцнорму потребления электроэнергии. Вице-премьер Дмитрий Козак одобрил идею и поручил министерствам и ФАС к 15 января 2019 года внести проекты нормативных документов.

О введении соцнормы уже говорили в 2013 году, но сегодняшняя схема выглядит чуть более щадящей, пишет «КоммерсантЪ». Соцнорма фиксируется на 300 кВт•ч в месяц и оплачивается по базовому тарифу, потребление свыше 300 кВт•ч — по повышенному, свыше 500 кВт•ч — по «экономически обоснованному», но объем фиксируется не на человека, а на «точку подключения», то есть квартиру или дом. При среднем размере домохозяйства в 2,5 человека и среднем потреблении в 220 кВт•ч в месяц в соцнорму должно уложиться большинство домохозяйств, полагают эксперты.

Для тех, кто нуждается в соцподдержке, предполагаются субсидии. Но при этом возможна постепенная отмена льготных тарифов для селян, а также квартир с электроплитами или электроотоплением.