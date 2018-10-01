Система расчета пенсий сохранится до 2025 года

Менять систему будут с 2025 года, заявила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова, передает РБК.
«С 1 января 2019 года и на предстоящие шесть лет в пенсионном законодательстве уже четко фиксируется стоимость пенсионного коэффициента, и можно пересчитать свою пенсию, в каком объеме она будет повышаться и устанавливаться. Далее начиная с 2025 года эта система должна быть модернизирована, потому что предполагается иной порядок установления размеров (коэффициентов), чем тот, который действовал сейчас», — заявила Голикова (цитата по ТАСС).
Вице-премьер добавила, что ближайшие шесть лет правительство планирует обсуждать трансформацию пенсионной формулы с 2025 года. «Одним словом, сейчас этот период времени будет использован в том числе на дальнейшую модернизацию той пенсионной формулы, которая существовала в законодательстве до 1 января 2019 года», — пояснила Голикова.