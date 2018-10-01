Центр Carnegie: присоединение Македонии к НАТО создаст дополнительные проблемы альянсу

Присоединение Македонии к НАТО не усилит альянс, а только создаст ему проблемы. В реальности спор с Грецией давно исчерпан, а те македонцы, которые хотели вступить в Евросоюз, уже уехали за пределы страны.

Об этом пишет Центр Carnegie. В публикации говорится о провале референдума, на котором жители Македонии должны были принять решение о переименовании своей страны, как того требовала Греция. Голосование признали бы успешным, если бы на него пришли не менее половины граждан, в реальности явка составила 36,9%. 91,5% проголосовавших высказались за переименование.

Спор между Македонией и Грецией о названии страны на самом деле давно решен, пишет Carnegie. В начале 1990-х Афины не стали признавать бывшую югославскую республику из-за того, что она взяла себе такое же название, как у одной из греческих территорий, и ввели торговое эмбарго. В 1995 году противостояние урегулировали: Греция признала Македонию, сняла ограничения и согласилась не препятствовать вступлению республики в ООН и другие организации под названием Бывшая югославская республика Македония.

В 21 веке, пишет Carnegie, этот спор пригодился для того, чтобы «задать темп остальным» странам, которые еще не вступили в международные альянсы и, в теории, могут стать нестабильными территориями. В 2001 году было подпсиано Орхидское соглашение, расширившее права албанского меньшинства в республике. Взамен Македонии обещали прогресс в деле по интеграции с Евросоюзом. После выполнения соглашения оказалось, что небогатую республику брать в международные альянсы не спешат. «Отказать прямо было бы непедагогично, поэтому пригодилось греческое вето. Афины охотно приняли весь македонский гнев на себя, блокируя вступление Македонии и в ЕС, и в НАТО, пока та не сменит официальное название на то, которое устроит греков», — пишет Carnegie. Переговоры тянулись, пока не оказалось, что территория Западных Балкан может оказаться источником нестабильности. Было решено урегулировать старые конфликты и случай Македонии пришелся кстати, делает вывод автор.

В бюллетенях на референдуме задавался вопрос о том, поддерживают ли македонцы вступление страны в ЕС и НАТО, принимая договор с Грецией. Перед голосованием в республике побывали большие чины из многих западных стран, которые с трибун говорили о том, что македонцам представился хороший шанс. Carnegie отмечает, что участников референдума могло быть больше, если бы сторонники евроинтеграции не уехали из страны раньше. «Многие македонцы уже давно вступили в ЕС в индивидуальном порядке, не дожидаясь специального приглашения от Брюсселя. По данным ООН, в 2017 году за пределами Македонии проживало 535 тысяч македонцев, то есть около четверти всего населения страны». Издание отмечает, что низкая явка на референдуме еще не означает провал планов: парламент стран может собрать две трети голосов депутатов, чтобы принять соглашение с Грецией, правда, часть голосов понадобится от оппозиционной партии, с которой придется договариваться.

Референдум о переименовании республики в Республику Северная Македония проходил накануне.