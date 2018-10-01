Провайдеры начинают работать по пакету законов Яровой

С 1 октября операторы связи обязаны хранить весь трафик пользователей в течение месяца. Каждые пять лет емкости для хранения данных будут увеличиваться на 15%.

Как пишет «Роскомсвобода», с сегодняшнего дня вступают в силу правила, утвержденные Кабмином. Речь идет о хранении разговоров и текстовых сообщений россиян. Норма заработала с 1 июля для операторов связи, внесенных в реестр организаторов распространения информации, ввод в действие для остальных перенесли из-за неготовности.

Пакет Яровой был принят президентом в июле 2016 года. Помимо записей разговоров и переписки, провайдеры должны хранить фотографии, видеозаписи и голосовые сообщения и по запросу предоставлять всю информацию спецслужбам.

«Роскомсвобода» отмечает, что МТС в течение 5 лет планирует направить на исполнение закона порядка 60 млрд рублей, Мегафон — 40 млрд, Вымпелком — 45 млрд. Весной провайдеры начали повышать расценки на услуги.