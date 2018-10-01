Акции Tesla отыграли пятничное падение

Акции компании Tesla вырсли на 16% до $306,5 в 6:28 утра по нью-йоркскому времени, отыграв 14-процентное падение в пятницу.

Это произошло после досудебного соглашения между Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и главой компании Илоном Маском, передает Bloomberg.

