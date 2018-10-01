Акции Tesla отыграли пятничное падение

Акции компании Tesla вырсли на 16% до $306,5 в 6:28 утра по нью-йоркскому времени, отыграв 14-процентное падение в пятницу.
Это произошло после досудебного соглашения между Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и главой компании Илоном Маском, передает Bloomberg.
По условиям соглашения
, Маск останется гендиректором Tesla и членом совета директоров, но должен будет покинуть пост председателя совета в течение 45 дней и не сможет вернуться на эту должность в течение трех лет. Также Маск должен будет позволить следить за тем, как он общается с инвесторами, и заплатить штраф в размере $20 млн. Такую же сумму взыщут с Tesla. Деньги будут распределены между пострадавшими инвесторами.
7 августа основатель Tesla написал в Twitter о том, что планирует
сделать компанию частной и выкупить ее акции по $420 за ценную бумагу, что было
выше их рыночной цены. Позже Маск заявил, что Tesla останется публичной
компанией. Регулятор подал иск о мошенничестве, посчитав, что бизнесмен ввел
инвесторов в заблуждение.