Кремль отвергает информацию о возможном обмене Сенцова на заключенных россиян в США

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг информации о том, что украинского режиссера Олега Сенцова могут отпустить в обмен на трех российских заключенных в США.

«Я не знаю, откуда взялась эта информацию и на чем она основывается», — сказал Песков журналисту телеканала «Дождь».

Накануне «Новая газета» сообщила , что Сенцова могут обменять на россиян Виктора Бута, Константина Ярошенко и Марию Бутину. Источник издания, близкий к переговорам между Россией и Украиной, заявил, что Москва готова обсуждать эту тему с Вашингтоном без участия Киева.

Новость прокомментировали официальный представитель российского МИД Мария Захарова и адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе — оба сказали, что не слышали о таких предложениях.

Олег Сенцов осужден в России на 20 лет колонии по обвинению в подготовке терактов в Крыму. С 14 мая он держит голодовку с требованием отпустить всех украинских политзаключенных из российских тюрем. Сейчас Сенцов находится в больнице.

Виктор Бут, на которого, по версии «Новой», могут обменять Сенцова, в 2012 году получил 25 лет заключения в США за подготовку в продаже оружия колумбийским террористам. Летчик Константин Ярошенко в 2011 году был осужден на 20 лет по обвинению в контрабанде кокаина. Марию Бутину в июле задержали в Вашингтоне, обвинив ее в работе иностранным агентом без регистрации и связях с российской разведкой.