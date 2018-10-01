Армандо Януччи: Трамп — самоуверенный сатирик и лучше за него не голосовать

Политика американского президента Дональда Трампа делает сатиру ненужной. Так считает один из ведущих сатириков Великобритании Армандо Януччи. По его мнению, рост Трампа и других популистских политиков выходит за рамки юмора. «Лучше не просто шутить, а голосовать против этих людей», — заявил Януччи, выступая на литературном фестивале Кливленда. Его слова цитирует The Times.

«Прочитайте его речи, и вы найдете там шутку», — говорит Януччи о Дональде Трампе. «Меня беспокоит, что для того, чтобы пошутить про них, вы должны поставить их наравне с Тэтчер и Блэром, я думаю, что мы уже пошли дальше этого. Мы вошли в мир, в котором эти люди считают себя неприкасаемыми, и единственный способ задеть их — проголосовать против».

Политиков-популистов сатирик назвал артистами. «Таким Трамп видит себя, он одержим цифрами и рейтингами, заметной популярностью. И чтобы поддерживать эту популярность, ему ежедневно нужно что-то делать, попадая в заголовки», — заявил Януччи.

54-летний сатирик отметил, что ни один из тех, на кого обрушивались его шутки, не был преступником. Он говорит, что такие люди как бывшие премьер-министры Великобритании Клемент Эттли и Тони Блэр, а также экс-президент США Барак Обама, являются уважаемыми для него людьми.

Армандо Януччи — сатирик, писатель, режиссер и радиоведущий. Он был автором фильма «Смерть Сталина», запрещенного к показу в России. Следующий фильм Януччи «Жизнь Дэвида Копперфильда» выйдет в 2019 году.