Аркадий Бабченко рассказал о заказчике покушения на него

При этом покушение — лишь одно звено в цепи терактов на Украине, которые планировались в России.
На своей странице в Facebook Бабченко пишет, что российские спецслужбы планировали покушение на человека живущего в Лондоне, который хотел поехать в Вильнюс, но, узнав об угрозе, отменил поездку. Также спецслужбы готовили теракты на Украине для дестабилизации обстановки в стране, утверждает Бабченко.«Предположительно, следы заказа террористических актов ведут к повару Путина Евгению Пригожину. Его структуры работают в тесном взаимодействии со спецслужбами России. По всей видимости, и координируются именно оттуда. Это дает основание говорить о государственном терроризме», — пишет Бабченко.
Евгения Пригожина называют владельцем Агентства интернет-исследований, которое в США подозревают во вмешательстве в президентские выборы. Также Пригожина связывают с ЧВК Вагнера.
29 мая появилась информация, что Бабченко застрелен на пороге своей киевской квартиры. На следующий день выяснилось, что он жив. Убийство было инсценировано для того, чтобы поймать организаторов планируемого покушения.