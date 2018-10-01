Аркадий Бабченко рассказал о заказчике покушения на него

При этом покушение — лишь одно звено в цепи терактов на Украине, которые планировались в России.

На своей странице в Facebook Бабченко пишет, что российские спецслужбы планировали покушение на человека живущего в Лондоне, который хотел поехать в Вильнюс, но, узнав об угрозе, отменил поездку. Также спецслужбы готовили теракты на Украине для дестабилизации обстановки в стране, утверждает Бабченко.