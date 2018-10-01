В России исчезли из продажи импортные вакцины от гриппа

Зарубежные вакцины от гриппа стали недоступны в России. Их нельзя купить в клиниках и аптечных сетях.

Об этом пишут «Ведомости». Журналисты издания обратились в крупные частные сети от лица клиентов и выяснили, что в клиниках есть только отечественные вакцины «Гриппол плюс» и «Ультрикс». Директор сети «Доктор рядом», подтвердил агентству, что у поставщиков кончились импортные вакцины. Заведующая отделением сети «Медси» отметила, что в этой клинике есть французский препарат «Ваксигрипп» компании Sanofri, но голландского «Инфлювака» — самой востребованной вакцины — по ее словам, нет и не будет.

В клиниках изданию рассказали, что в этом году «Инфлювак» не ввезли в Россию из-за полной загрузки производства в Нидерландах, а французская Sanofri не была к этому готова и, скорее всего, не смогла удовлетворить дополнительный спрос. В аптечных сетях журналисты также не обнаружили импортных вакцин.

В российских государственных учреждениях бесплатно от гриппа прививают отечественными вакцинами, Минздрав не закупает импортные препараты, частично их ввозят по заказу некоторых больниц и поликлиник.