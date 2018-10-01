Нобелевскую премию по медицине вручили за открытие терапии рака

Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины стали иммунологи Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё за открытие терапии рака путем активации иммунного ответа.

Они разработали принципиально новый подход к терапии рака, отличный от существовавших ранее радиотерапиии и химиотерапии, который известен как «ингибирование чекпойнтов» клеток иммунитета. Их исследования посвящены тому, как устранить подавление активности клеток иммунной системы со стороны раковых клеток, пишет «Интерфакс».

Японский иммунолог Тасуку Хондзё из университета Киото открыл рецептор PD-1 (Programmed Cell Death Protein-1) на поверхности лимфоцитов, активация которого приводит к подавлению их активности. Его американский коллега Джеймс Эллисон впервые показал,что антитело, блокирующее ингибиторный комплекс CTLA-4 на поверхности Т-лимфоцитов, введенное в организм животных с опухолью, приводит к активации противоопухолевого ответа и уменьшению опухоли.