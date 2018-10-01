В Крыму изъяли тираж газеты со статьей о доме Дмитрия Киселева

В Феодосии изъяли тираж местной газеты, в которой была статья о доме гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. Также материал удалили из электронной версии.

Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на автора статьи Владимира Мазурина. По его словам, спустя два часа после публикации на месте материала в электронной версии появился блок с рекламой. Редактора издания заставили выкупить весь бумажный тираж за свой счет, чтобы он не пошел в продажу.

В статье идет речь о доме гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева в Коктебеле. Автор материала не упоминал в ней имя и должность владельца здания, но рассказывал, как участвовал в строительстве виллы. В статье говорилось, что она стоит на опасном участке и может обрушиться на стоящие ниже дома при сейсмических толчках.

TJ со ссылкой на «Крымский канал» в Telegram пишет, что Мазурин не получил деньги за работу над этим домом, а после публикации статьи Киселев написал заявление в полицию и потребовал уволить главного редактора издания «Город24» Елену Войтову. Редактор отказалась выкупать тираж, и к тому моменту, как его решили изъять из продажи, часть номеров успели купить жители.

Киселев отказался комментировать изъятие газет. О строительстве своего дома в Коктебеле он рассказывал в 2006 году украинскому изданию «Факты» и говорил, что для этого ему пришлось взять кредит и заложить дом в Москве. Стоимость дома примерно оценивается в 200 млн рублей.