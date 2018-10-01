The Times: Сергея Скрипаля отравили из-за сотрудничества с британской разведкой во время работы на ГРУ

Сергей Скрипаль передавал секретные сведения британской MI-6 во время работы на ГРУ. Это стало причиной его отравления в Солсбери.
По данным The Times, британская разведка завербовала Скрипаля в 1996 году перед окончанием его трехлетней командировки в Испанию. Издание ссылается на книгу журналиста «Би-би-си» Марка Урбана «Материалы Скрипаля», в которой рассказывается о процессе и причинах вербовки. По данным Урбана, сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль пытался уволиться за год до отправки в Мадрид, так как «чувствовал себя преданным Горбачевым и Ельциным».
В декабре 2004 года ФСБ арестовала Сергея Скрипаля по обвинению в сотрудничестве с британской разведкой. Дело было возбуждено по статье «Госизмена», в нем говорилось, что мужчину завербовали в Mi-6 в 1995 году во время испанской командировки. Слежка подтвердила, что он общался с британскими дипломатами и агентами и передавал им данные о военных объектах. В 2006 его лишили званий и наград и осудили на 13 лет колонии строгого режима. Спустя четыре года Сергея Скрипаля и еще трех человек помиловали в рамках операции по обмену на агентов российских спецслужб, задержанных в США. Он уехал в Великобританию. 4 марта Сергея и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в городе Солсбери. Они оказались отравлены сильнодействующим ядом класса «Новичок». Лондон обвиняет в атаке Россию.