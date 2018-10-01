The Times: Сергея Скрипаля отравили из-за сотрудничества с британской разведкой во время работы на ГРУ

Сергей Скрипаль передавал секретные сведения британской MI-6 во время работы на ГРУ. Это стало причиной его отравления в Солсбери.

По данным The Times, британская разведка завербовала Скрипаля в 1996 году перед окончанием его трехлетней командировки в Испанию. Издание ссылается на книгу журналиста «Би-би-си» Марка Урбана «Материалы Скрипаля», в которой рассказывается о процессе и причинах вербовки. По данным Урбана, сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль пытался уволиться за год до отправки в Мадрид, так как «чувствовал себя преданным Горбачевым и Ельциным».

Скрипаля завербовал агент MI-6 под именем Ричард Бэгналл. Отмечается, что россиянин согласился за деньги передавать информацию с условием, что в случае проблем у него будет путь к отступлению. По данным издания, в британской разведке он был первым за 30 лет агентом внутри ГРУ. Сергей Скрипаль получил кодовое имя «Немедленный» и вскоре вернулся в Москву. Оттуда, утверждает The Times, он передавал данные с помощью членов своей семьи. Жена и дочь Скрипаля ездили в Европу на отдых, где дважды передавали Бэнгналлу в качестве подарка книги русских писателей, страницы в которых были исписаны невидимыми чернилами. Издание отмечает, что Сергей Скрипаль продолжал работать на MI-6 до 2004 года, после его арестовали.

В декабре 2004 года ФСБ арестовала Сергея Скрипаля по обвинению в сотрудничестве с британской разведкой. Дело было возбуждено по статье «Госизмена», в нем говорилось, что мужчину завербовали в Mi-6 в 1995 году во время испанской командировки. Слежка подтвердила, что он общался с британскими дипломатами и агентами и передавал им данные о военных объектах. В 2006 его лишили званий и наград и осудили на 13 лет колонии строгого режима. Спустя четыре года Сергея Скрипаля и еще трех человек помиловали в рамках операции по обмену на агентов российских спецслужб, задержанных в США. Он уехал в Великобританию. 4 марта Сергея и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в городе Солсбери. Они оказались отравлены сильнодействующим ядом класса «Новичок». Лондон обвиняет в атаке Россию.