Российского сенатора заподозрили в подделке вида на жительство в ОАЭ

Прокуратура Объединенных Арабских Эмиратов подозревает сенатора от Карачаево-Черкесии в подделке вида на жительство.

Как сообщает РБК, правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Следствие считает, что Рауф Арашуков изменил сроки действия документа так, что это позволило ему стать членом Совета Федерации. Расследование началось 18 июля по жалобе депутата городского совета Черкесска Руслана Карданова. Депутат заявил в письме, что срок вида на жительство Арашукова в ОАЭ должен был истечь 14 февраля 2017 года, но тот незаконно изменил его на 14 августа 2016 года. В сентябре того же года он стал членом СФ, в который не могут войти россияне с видом на жительство в другой стране.

Карданов заявил изданию, что подал запрос через юридическую контору в Дубае и получил ответ о том, что по факту подделки документа идет следствие. При этом в СФ заявили, что не получали никаких обращений по поводу расследования в отношении Арашукова. Там готовы начать проверку, если правоохранительные органы ОАЭ обратятся в Совфед через Генпрокуратуру. В 2017 году, отмечает издание, в палате проверяли данные о виде на жительство сенатора от Карачаево-Черкесии и не нашли нарушений.