Россиян подключат к новой накопительной пенсии без их согласия

Такой механизм включения людей в новую накопительную пенсионную систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК) выбрали Минфин и Банк России, пишет РБК. Подключение к ИПК основано на 158-й статье Гражданского кодекса РФ «Форма сделок», третий пункт которой гласит, что «молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон».
«Это коснется 70 млн человек, которые уже находятся в накопительной системе — в негосударственных пенсионных фондах или в государственной управляющей компании ПФР «Внешэкономбанк», — сказал один из источников РБК.