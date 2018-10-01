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Россиян подключат к новой накопительной пенсии без их согласия

01.10.2018

Граждан России могут автоматически подключить к выплате взносов с зарплат в НПФ, а для отказа надо будет писать заявление.

Такой механизм включения людей в новую накопительную пенсионную систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК) выбрали Минфин и Банк России, пишет РБК. Подключение к ИПК основано на 158-й статье Гражданского кодекса РФ «Форма сделок», третий пункт которой гласит, что «молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон».
 
«Это коснется 70 млн человек, которые уже находятся в накопительной системе — в негосударственных пенсионных фондах или в государственной управляющей компании ПФР «Внешэкономбанк», — сказал один из источников РБК. 

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