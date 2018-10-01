Минпромторг предлагает снять запрет на ночную продажу пива в алюминиевых банках

Минпромторг подготовил законопроект, который предлагает снять ограничения на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в алюминиевой банке в нестационарных торговых объектах. Также документ отменяет запрет на торговлю такой продукцией ночью, пишет «КоммерсантЪ».

Сделать это предлагается для поддержки алюминиевой промышленности, указано в пояснительной записке к законопроекту: «Из-за экономических санкций, введенных третьими странами, российские производители алюминиевой продукции столкнулись с серьезным сокращением спроса».Под санкции США 6 апреля попал производитель алюминия «Русал» Олега Дерипаски, но как пишет «Ъ», трактовать идею чиновников как прямую поддержку «Русала» сложно. Алюминиевые банки в РФ выпускает американская Ball на трех заводах. До 2008 года ее Всеволожский завод входил в компанию «Ростар», которая принадлежала «Русалу», а позже En+ Group, но в 2008 году была продана английской Rexam. Последнюю в 2016 году поглотила Ball. Актуальные мощности заводов Ball, их объемы выпуска и закупок у «Русала» стороны не раскрывают. По оценке «Ъ», мощность российских заводов на момент сделки «Русала» и Rexam составляла около 3,9 млрд банок, что эквивалентно примерно 60 тыс. тонн алюминия (для сравнения: «Русал» в 2017 году выпустил 3,7 млн тонн металла), с момента сделки часть производств закрыта, а другие работают не на полную мощность.