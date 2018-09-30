За три года операции в Сирии погибли больше сотни российских военнослужащих

За время операции в Сирии погибли 112 российских военных. Около половины случаев приходится на авиакатастрофы.

Об этом, как передает «Интерфакс», сообщил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. По данным его пресс-службы, за три года нахождения российских военных в Сирии было потеряно 8 самолетов, 7 вертолетов, «и, возможно, 1-2 БТР и бронеавтомобиля». Почти половина человеческих потерь приходится на катастрофы с самолетами Ан-26 и Ил-20.

Сообщение Бондарева появилось в связи с третьей годовщиной российской операции в Сирии. Она началась 30 сентября 2015 года. В декабре 2017 года глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял о полном выводе российских войск из этой страны, специалистов оставили только на двух военных базах и в Центре по примирению враждующих сторон.

Самолет Ан-26 разбился 6 марта на аэродроме Хмеймим при заходе на посадку, погибли 39 человек. Ил-20 был сбит сирийскими ПВО при попытке отразить атаку израильских F-16 17 сентября, погибли 15 военнослужащих.