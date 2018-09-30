Илон Маск уйдет с поста председателя совета директоров Tesla

Основатель Tesla Илон Маск должен будет оставить должность председателя совета директоров компании. Таковы условия его сделки с американскими регуляторами.

Илон Маск останется гендиректором Tesla и членом совета директоров, но должен будет покинуть пост председателя совета в течение 45 дней и не сможет вернуться на эту должность в течение трех лет, пишет Би-би-си. Также Маск должен будет позволить следить за тем, как он общается с инвесторами, и заплатить штраф в размере $20 млн. Такую же сумму взыщут с Tesla. Деньги будут распределены между пострадавшими инвесторами.

Это результат сделки, которую бизнесмен заключил с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). 7 августа основатель Tesla написал в Twitter о том, что планирует сделать компанию частной и выкупить ее акции по $420 за ценную бумагу, что было выше их рыночной цены. Позже Маск заявил, что Tesla останется публичной компанией. Регулятор подал иск о мошенничестве, посчитав, что бизнесмен ввел инвесторов в заблуждение.