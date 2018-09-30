В Македонии идет референдум о смене названия страны

Сегодня в Македонии состоится всенародное голосование по вопросу названия страны. Жителей спрашивают о том, выступают ли они за членство в Евросоюзе и НАТО, принимая соглашение между Македонией и Грецией.

Как пишет «Интерфакс», соглашение, о котором идет речь, меняет название государства Бывшая Югославская Республика Македония на Республика Северная Македония. Власти стран пришли к такому договору после многолетнего спора. Греция считает название республики слишком похожим на название области Македония внутри своей страны.

По опросам местных СМИ, 70% из тех, кто собирается принять участие в референдуме, будут голосовать за смену названия. Противники намерены бойкотировать процесс, так как референдум признают несостоявшимся, если в нем примет участие менее половины граждан.