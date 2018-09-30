Глава МВД США не исключил возможность морской блокады России

Американский флот может заблокировать России выходы к морю на Ближнем Востоке. Это ограничит роль страны в торговле энергоносителями в этом регионе.
Об этом заявил министр внутренних дел США Райан Зинке в ходе выступления в городе Питтсбург. По его словам, Россия присутствует на Ближнем Востоке, чтобы торговать нефтью и газом, «так же, как они это делают в восточной и южной Европе».
Зинке также сказал, что Вашингтон рассматривает возможность экономических способов воздействия на Иран и Россию, с помощью которых эти страны можно вытеснить с рынка энергоносителей.
Ранее президент США Дональд Трамп выступал против строительства российских газопроводов на территории европейских стран.