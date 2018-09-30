Воронежский вице-губернатор продолжит работать после выхода на пенсию и получения 23 окладов по увольнению

Заместителя губернатора Воронежской области Юрия Агибалова уволили, выписали ему 23 должностных оклада, а потом приняли обратно на работу. Чиновник получит за увольнение и выход на пенсию 223,8 тыс. рублей.

Как пишет РБК, вся процедура совершается по закону. Уволенные с государственных должностей получают 23 оклада (в пресс-релизе правительство области указывается сумма одного оклада заместителя губернатора, это 11 тыс. рублей). При этом Агибалов останется на посту и будет занимать его и получать зарплату до формирования нового правительства.

Издание отмечает, что зарплата Юрия Агибалова составляет более 45 тыс. рублей , также он получает ежемесячное поощрение в размере 3,1 оклада, и фактически сумма достигает 180 тыс. рублей в месяц.