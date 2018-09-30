РБК: глава Курганской области может уйти в отставку

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин уйдет в отставку. Решение уже принято в администрации президента.

Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники. По их данным, в ближайшее время об отставке Кокорина сообщат официально. Одной из главных причин его ухода с поста называют низкий уровень социально-экономического развития региона.

Алексей Кокорин стал губернатором Курганской области в результате выборов в 2014 году, его полномочия истекают в 2019 году. Собеседники агентства отмечают, что регион так и остался при нем депрессивным: по итогам 2017 года область была на 74 месте в рейтинге развития субъектов страны. Источники РБК отмечают, что в Курганской области не добывается много природных ресурсов, нет там и крупных предприятий.

Волна отставок губернаторов началась в России 26 сентября. В один день Владимир Путин сменил глав трех регионов: Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморья.