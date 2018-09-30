РБК: глава Курганской области может уйти в отставку

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин уйдет в отставку. Решение уже принято в администрации президента.
Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники. По их данным, в ближайшее время об отставке Кокорина сообщат официально. Одной из главных причин его ухода с поста называют низкий уровень социально-экономического развития региона.
Волна отставок губернаторов началась в России 26 сентября. В один день Владимир Путин сменил глав трех регионов: Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморья.