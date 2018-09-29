Войска Сербии привели в боевую готовность

Президент Сербии Александр Вучич своим приказом привел армию в состояние высокой боевой готовности. Министр внутренних дел Небойша Стефанович в состояние высокой готовности привел спецподразделения полиции.

Об этом сообщает телеканал RTS. Ранее 29 сентября несколько десятков косовских спецназовцев вошли на территорию, прилегающую к озеру, которое снабжает водой гидроэлектростанцию «Газиводе». ГЭС находится большей частью на косовской территории, но входит в сербскую энергосистему. Спецназ Косово также занял Центр экологии и спорта в городе Зубин-Поток на севере Косово, населенном главным образом сербами, отмечает «КоммерсантЪ».

В начале сентября Александр Вучич посетил север Косово и, несмотря на срыв переговоров с косовским лидером Хашимом Тачи, подтвердил готовность продолжить диалог с Приштиной ради нормализации отношений.