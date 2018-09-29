В момент атаки сирийских ПВО российский Ил-20 был в 200 км от израильских истребителей

Израиль предупредил российских военных об авианалете в Сирии за четыре минуты, а Ил-20 в момент атаки находился в 200 километрах от израильских истребителей.

Об этом пишет газета Haaretz, которая утверждает, что эти данные были предоставлены Израилем российской стороне. Публикацию приводит «Дождь».

По данным Haaretz, 17 сентября израильские военные получили данные о передаче иранского оборудования для производства ракет в сирийской Латакии. Его планировалось перенаправить в Ливан движению «Хезболла». Для уничтожения оборудования вылетели четыре истребителя F-16.

Атака началась в 21:42 по местному времени, а цель была поражена в 21:50. При этом российские военные были предупреждены о ней в 21:38. В 21:52 сирийские системы ПВО выпустили 27 ракет в разных направлениях. В 22:05 российский самолет был сбит, при этом F-16 уже находились недалеко от израильского города Хайфа.

Армия Израиля отвергает версию Минобороны РФ о том, что один из F-16 скрылся за Ил-20. Два израильских самолета «летали в разных районах, на разной высоте и с разной скоростью». Россия должна была знать об этом, поэтому опубликованное Минобороны радиолокационное изображение «просто сфабриковано», пишет газета.

Ранее российское министерство обороны возложило ответственность за крушение Ил-20 на военно-воздушные силы Израиля. Представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что представители штаба израильских ВВС ввели в заблуждение экипаж российского самолета, когда сообщили, что их летчики собираются нанести удар по северным объектам в Сирии — при том, что Латакия считается западной провинцией. Кроме того, оповещение произошло одновременно с авиаударом, а не заранее. В Минобороны считают, что именно это не позволило вывести воздушное судно в безопасную зону, а израильские истребители прикрылись Ил-20 во время ударов ПВО.

Российский Ил-20 пропал с радаров у побережья Сирии 17 сентября. В это время сирийские ПВО отражали атаку израильских F-16. Воздушное судно сбила ракета, 15 человек погибли. Минобороны РФ обвинило в этом ВВС Израиля. Российский президент Владимир Путин призвал не проводить параллелей с крушением Су-24 в Турции в 2015 году и назвал произошедшее с Ил-20 «цепью трагических случайностей». После инцидента в Москву приехала делегация во главе с командующим ВВС Израиля, который представил результаты внутреннего расследования. Утверждение о провокации там назвали неверным. По словам представителя израильских ВВС, сирийская ПВО выпустила ракету, сбившую российский самолет, когда истребителей F-16 уже не было в этом участке.