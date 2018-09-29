В момент атаки сирийских ПВО российский Ил-20 был в 200 км от израильских истребителей

Израиль предупредил российских военных об авианалете в Сирии за четыре минуты, а Ил-20 в момент атаки находился в 200 километрах от израильских истребителей.
Об этом пишет газета Haaretz, которая утверждает, что эти данные были предоставлены Израилем российской стороне. Публикацию приводит «Дождь».
Атака началась в 21:42 по местному времени, а цель была поражена в 21:50. При этом российские военные были предупреждены о ней в 21:38. В 21:52 сирийские системы ПВО выпустили 27 ракет в разных направлениях. В 22:05 российский самолет был сбит, при этом F-16 уже находились недалеко от израильского города Хайфа.
Армия Израиля отвергает версию Минобороны РФ о том, что один из F-16 скрылся за Ил-20. Два израильских самолета «летали в разных районах, на разной высоте и с разной скоростью». Россия должна была знать об этом, поэтому опубликованное Минобороны радиолокационное изображение «просто сфабриковано», пишет газета.
Ранее российское министерство обороны возложило ответственность за крушение Ил-20 на военно-воздушные силы Израиля. Представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что представители штаба израильских ВВС ввели в заблуждение экипаж российского самолета, когда сообщили, что их летчики собираются нанести удар по северным объектам в Сирии — при том, что Латакия считается западной провинцией. Кроме того, оповещение произошло одновременно с авиаударом, а не заранее. В Минобороны считают, что именно это не позволило вывести воздушное судно в безопасную зону, а израильские истребители прикрылись Ил-20 во время ударов ПВО.
Российский Ил-20 пропал с радаров у побережья Сирии 17 сентября. В это время сирийские ПВО отражали атаку израильских F-16. Воздушное судно сбила ракета, 15 человек погибли. Минобороны РФ обвинило в этом ВВС Израиля. Российский президент Владимир Путин призвал не проводить параллелей с крушением Су-24 в Турции в 2015 году и назвал произошедшее с Ил-20 «цепью трагических случайностей». После инцидента в Москву приехала делегация во главе с командующим ВВС Израиля, который представил результаты внутреннего расследования. Утверждение о провокации там назвали неверным. По словам представителя израильских ВВС, сирийская ПВО выпустила ракету, сбившую российский самолет, когда истребителей F-16 уже не было в этом участке.