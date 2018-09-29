На съезде Компартии ДНР произошел взрыв

В результате взрыва в Донецке пострадали три человека, в том числе, кандидат на пост главы самопровозглашенной Донецкой народной республики от Компартии Игорь Хакимзянов.«Взрыв произошел на съезде Компартии ДНР. Три человека пострадали, когда выходили из здания», — сказал «Интерфаксу» депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский.
«На момент взрыва в здании находилось около 50 человек. На месте взрыва найден пакет. Пострадали две женщины, у одной из них сильные ожоги. Также пострадал Игорь Хакимзянов — кандидат на пост главы ДНР», — сказал член Компартии самопровозглашенной ДНР Геннадий Фоменко.
Избрать главу республики должны в ноябре. Пост стал свободным после 31 августа, когда в результате взрыва убили Александра Захарченко.