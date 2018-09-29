Соавтор расследования о фигурантах «дела Скрипалей» покинул Россию

Сергей Канев, который занимался расследованием о личностях «Александра Петрова» и «Руслана Боширова», покинул Россию.

Радиостанции «Эхо Москвы» он рассказал, что находится в одной из прибалтийских стран в безопасном месте. Журналист добавил, что уехал из страны, так как узнал, что против него готовится уголовное дело. Его могут обвинить в подготовке теракта против президента Владимира Путина, а также в попытке узнать маршрут передвижения его кортежа.

«Собираю грибы, а тут звонят друзья: оказывается, Департамент военной контрразведки ФСБ, курирующий ГРУ, начал доследственную проверку по факту утечки в СМИ личных данных любителей солсберецких шпилей Руслана Боширова и Александра Петрова. Как же так получается, ведь нам же говорили, в том числе и господин Путин, что эта парочка простые туристы? Каюсь, я тоже принял участие в журналистском расследовании и вычислил документы и адреса этих идиотов. Видимо, теперь начнутся обыски, допросы, пора сушить сухари. Прямо не знаю, выходить мне из леса?», — писал Канев на своей странице во «ВКонтакте» 25 сентября.

Расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider утверждают, что под именем Руслана Боширова скрывается полковник российской разведки Анатолий Чепига. В ближайшие дни обещают раскрыть и настоящее имя Александра Петрова. Этих мужчин власти Великобритании обвиняют в отрвлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Ранее главный редактор The Insider Роман Доброхотов сообщал, что опасается возбуждения против него уголовного дела.