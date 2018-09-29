В результате цунами в Индонезии погибли более 380 человек

В результате цунами на индонезийском острове Сулавеси погибли более 380 человек, более 350 пострадали.

Возможно, количество жертв продолжит увеличиваться, поскольку на береговой лини продолжают находить тела погибших, передает «Интерфакс» сообщение агентства по борьбе с последствиями стихийных бедствий Индонезии. Спасательным работам мешает отсутствие электроснабжения. Также на основную дорогу, ведущую в пострадавший город Палу, сошел оползень.

Цунами стало последствием землетрясения, которое произошло накануне.