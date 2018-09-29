Россия начала поставки ЗРК С-300 в Сирию

Поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию начались, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



По его словам, в соответствии с поручением президента поставки начались «сразу после инцидента» с самолетом-разведчиком Ил-20 над Средиземным морем, передает РБК. Командные пункты сирийских ПВО, как заверил Лавров, Москва оснастит автоматизированными системами управления, которые есть только у Вооруженных сил России. Помимо этого российские военные будут осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории.

Впервые о том, что Россия начнет поставки С-300 в Сирию, 24 сентября объявил министр обороны России Сергей Шойгу. Это решение последовало после гибели российского военного самолета Ил-20 над Средиземным морем. Он был сбит 17 сентября из сирийского зенитного комплекса С-200 во время атаки израильской авиации, погибли 15 российских военнослужащих.