Россия начала поставки ЗРК С-300 в Сирию

Поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию начались, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, в соответствии с поручением президента поставки начались «сразу после инцидента» с самолетом-разведчиком Ил-20 над Средиземным морем, передает РБК. Командные пункты сирийских ПВО, как заверил Лавров, Москва оснастит автоматизированными системами управления, которые есть только у Вооруженных сил России. Помимо этого российские военные будут осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории.