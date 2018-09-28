СМИ: Сергей Скрипаль работал на разведки минимум четырех стран НАТО

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, которого отправили в Солсбери, работал на разведывательные службы минимум четырех стран НАТО, помогая им обнаруживать российских шпионов.

Об этом пишет немецкое издание Focus. По его данным, Скрипаль помогал рассекретить шпионские сети в Эстонии, Чехии и Испании, а также сотрудничал с британской разведкой. Так, пишет Focus, именно с его помощью была раскрыта деятельность представителей мафии в испанской Андалусии. Об этом ранее писал и The New York Times.

Немецкое издание отмечает, что в 2016 году Скрипаль предоставил данные о трех российских разведчиках в Эстонии, и делает вывод, что речь идет, в том числе, о задержанных в начале сентября Денисе Метсавасе и его отце Петре Волине. Полиция безопасности Эстонии уже отреагировала на публикацию и заявила, что Скрипаль не имеет отношения «ни к одному из случаев разоблачения шпионов в Эстонии».

Бывший сотрудник ГРУ поучили убежище в Великобритании после обмена разведчиками между США и Россией в 2010 году. Focus пишет, что он сотрудничал с разведками нескольких стран до 2017 года.

В начале марта его и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в британском городе Солсбери. Сейчас они пришли в себя и находятся в неизвестном месте. Лондон возложил ответственность за отравление сильнодействующим ядом на Москву. Кремль отрицает причастность России к инциденту. В начале сентября Великобритания опубликовала фотографии людей, которые подозреваются в отравлении, назвав их сотрудниками ГРУ. Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью, в котором заявили, что не имеют отношения к спецслужбам и отравлению в Солсбери. Издания Bellingcat и The Insider в своем расследовании доказывают, что эти люди на самом деле связаны со спецслужбами. Утверждается, что один из них является полковником ГРУ Анатолием Чепигой. Информация о втором мужчине будет опубликована в ближайшее время.