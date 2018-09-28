Против адвоката троих обвиняемых в экстремизме за мемы могут возбудить дело

На адвоката Романа Ожмегова из Барнаула могут возбудить уголовное дело. Ему сообщили об этом в Следственном комитете.

Ожмегов рассказал ОВД-Инфо, что следователи в неформальной беседе намекнули ему на возбуждение дела об избиении полицейских. Перед этим по словам адвоката, сотрудники Центра по противодействию экстремизму угрожали ему «проблемами», если он не откажется защищать троих обвиняемых в экстремизме. Это Мария Мотузная, Антон Ангел и Андрей Шашерин из Барнаула, на которых завели дела за картинки в социальных сетях.

Одного из подзащитных Ожмегова, Антона Ангела, пытались до решения суда поместить в психиатрическую больницу. Адвокат говорит, что пытался помешать этому, и сотрудники полиции избили его и обвиняемого. Оба написали заявления в полицию. После этого сотрудник МВД пришел к адвокату с повесткой по делу Шашерина и пригрозил проблемами. В тот же день ему угрожали сотрудники Центра «Э», приехавшие к нему на работу. 24 сентября Ожмегова вызвали в СК и заявили, что он избил полицейских. Если против юриста возбудят дело, следствие будет ходатайствовать о его отстранении от производств по экстремизму.

В применении насилия к полицейскому обвиняют и краснодарского адвоката Михаила Беньяша, которого задержали накануне 9 сентября, а на выходе из спецприемника снова забрали в полицию. Сегодня суд, на котором Беньяша защищали 11 его коллег, отправил адвоката в СИЗО на два месяца.