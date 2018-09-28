Против адвоката троих обвиняемых в экстремизме за мемы могут возбудить дело

На адвоката Романа Ожмегова из Барнаула могут возбудить уголовное дело. Ему сообщили об этом в Следственном комитете.
Ожмегов рассказал ОВД-Инфо, что следователи в неформальной беседе намекнули ему на возбуждение дела об избиении полицейских. Перед этим по словам адвоката, сотрудники Центра по противодействию экстремизму угрожали ему «проблемами», если он не откажется защищать троих обвиняемых в экстремизме. Это Мария Мотузная, Антон Ангел и Андрей Шашерин из Барнаула, на которых завели дела за картинки в социальных сетях.
В применении насилия к полицейскому обвиняют и краснодарского адвоката Михаила Беньяша, которого задержали накануне 9 сентября, а на выходе из спецприемника снова забрали в полицию. Сегодня суд, на котором Беньяша защищали 11 его коллег, отправил адвоката в СИЗО на два месяца.