Клиенты Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка в августе вывели с валютных счетов $7,4 млрд

Объем валюты на счетах клиентов трех крупнейших российских госбанков — Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка — в августе сократился на $7,4 млрд.

К 1 сентября объем валютных счетов клиентов Сбербанка уменьшился на $3,4 млрд, ВТБ — на $2,8 млрд, а Газпромбанка — на $1,2 млрд, пишет РБК.



Причины оттока валютных средств как физических, так и юридических лиц из госбанков могут быть связаны с негативным информационным фоном в связи с августовским проектом антироссийских санкций в США, полагает аналитик Fitch Дмитрий Васильев.

В начале августа стало известно, что новый американский санкционный законопроект предполагает ограничения на валютные операции российских госбанков — Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Промсвязьбанка, Россельхозбанка и ВЭБа.