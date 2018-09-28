Арестованного перед акцией 9 сентября краснодарского адвоката отправили в СИЗО

Ленинский районный суд Краснодара отправил в СИЗО на два месяца адвоката Михаила Беньяша. Его обвиняют в применении насилия к полицейскому.

Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на активиста Александра Савельева. Адвокатами Михаила на суде выступили 11 его коллег. Они просили не арестовывать Беньяша. Сам юрист на заседании рассказал, что не знает, где находится его двухмесячный сын, так как мать ребенка на операции.

Штаб Навального в Краснодаре сообщает в Twitter, что суд отказался приобщить к материалам дела видеозаписи, на которых адвоката задерживают. Защита предлагала также внести за него залог, суд отказался. Некоторые материалы дела оказались нечитаемыми, кроме того, в них не нашли протокол допроса свидетельницы, которая якобы присутствовала при совершении преступления обвиняемым.

Краснодарского адвоката задержали накануне акции протеста 9 сентября. Его знакомые рассказали, что он был избит по пути в отдел полиции. На Михаила Беньяша составили протоколы о неповиновении полицейским и проведении акции без уведомления. Адвоката арестовали на 15 суток, а на выходе из спецприемника задержали снова по подозрению в применении силы к полицейскому и воспрепятствованию правосудию. На заседании 25 сентября суд продлил срок задержания. В тот же день врачи диагностировали у него подозрение на пневмонию.