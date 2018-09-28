The Times: личность второго подозреваемого в отравлении Скрипалей будет раскрыта в ближайшие дни

Данные о личности Александра Петрова, подозреваемого в отравлении Скрипалей, будут опубликованы в ближайшее время.

The Times пишет, что его имя уже известно, и данные о нем будут опубликованы в течение 7-10 дней. Информацию также опубликуют Bellingcat и The Insider.

Представители этих изданий, пишет The Times, заявили, что в российских спецслужбах Петрова и Боширова теперь «издевательски называют «Дольче и Габбана». Прозвище появилось после интервью мужчин каналу RT, в котором они заявили, что не летели бы в Великобританию с флаконом женских духов и жили в одном номере. Пользователи соцсетей после интервью стали шутить, что Петров и Боширов вели себя как гей-пара.

Редактор The Insider Роман Доброхотов и ведущий исследователь Bellingcat под псевдонимом Мориц Ракузицкий заявили изданию, что у них есть информация о Петрове, а данные о Боширове удалены из Сети и ФСБ арестовала полицейских, которые подозреваются в продаже информации журналистам.

Ранее ФСБ действительно инициировала проверку утечки данных. СМИ писали, что это связано с публикацией в СМИ документов на Петрова и Боширова. Выписки из ФМС и базы «Российский паспорт» получили Bellingcat и The Insider. Позднее они опубликовали новую часть расследования, в которой выяснили, кем на самом деле является человек, известный как Боширов. По их данным, это полковник ГРУ Анатолий Чепига. Накануне его также опознали односельчане.