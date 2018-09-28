Счетная палата: в регионах с перинатальными центрами выросла младенческая смертность

В девяти российских регионах, где были построены перинатальные центры, не уменьшилась младенческая смертность, а увеличилась. К таким выводам пришла Счетная палата.

По данным РБК, в отчете ведомства идет речь о Калужской, Тамбовской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Челябинской областях, Кабардино-Балкарии и Хакасии. В 2016 и 2017 годах в этих регионах заработали перинатальные центры, в которых консультируют и лечат беременных женщин и новорожденных. Перинатальные центры в России строятся, как говорится в отчете, для «обеспечения доступности и качества медицинской помощи материям и детям, снижения материнской и младенческой смертности». Автор отчета, бывший глава Минстроя, а ныне аудитор Счетной палаты Михаил Мень, указывает на необходимость «дополнительного анализа со стороны Миндзрава России».

Так, в Калужской области показатель младенческой смертности с января по июль 2018 года увеличился на 23,1% по сравнению с таким же периодом 2017 года. В Нижегородской области и Хакасии показатель увеличился более чем на треть. В среднем по России он составляет 5,2 случая гибели на 1 тыс. родившихся детей.

По программе развития перинатальных центров предполагалось построить 32 новых учреждения в 30 регионах до конца 2017 года. На сегодняшний день из них введены в эксплуатацию 27.