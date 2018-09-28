По пути в Челябинск пропала журналистка Znak.com

Журналист Znak.com Ирина Крючкова пропала во время поездки из Екатеринбурга в Челябинск; полиция, родные и коллеги разыскивают ее уже третьи сутки.Как рассказали в редакции издания, координатор челябинской редакции Znak.com Ирина Крючкова выехала в Челябинск в среду, 26 сентября, в районе 15:00. Около в 16.30 она позвонила женщине, с которой должна была встречаться, сообщила, что едет и что у нее конфликт с водителем автомобиля (предварительно: Bla-Bla-Car или частный извозчик) по поводу места высадки. После этого связь прервалась, затем телефон оказался выключен. Биллинг показал, что он находился в Челябинске в начале улицы Чичерина, а затем в районе РК «Галактика развлечений». По предварительным данным, он может быть утерян.