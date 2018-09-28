Deutsche Bank прогнозирует рост рубля и считает его одной из самых недооцененных валют

Рубль вошел в тройку самых недооцененных мировых валют в отчете Deutsche Bank.

Как пишет РБК, экономисты учреждения считают, что российская национальная валюта сейчас на 15% слабее своего «справедливого» курса.

Автор обзора экономист Кристиан Ветошка считает, что рубль будет укрепляться и достигнет уровня в 60 рублей за доллар. В последний раз на таком значении российская валюта была начале апреля.

Deutsche Bank оценивает так называемый поведенческий равновесный валютный курс по системе BEER. Она позволяет отслеживать расхождения между стоимостью денег и показателями государства. В отчете банка собраны более 30-ти национальных валют, десять из них оказались переоценены, 21 недооценена. В тройке, помимо рубля, турецкая лира и колумбийский песо. Первая стоит на 46,2% меньше справедливого для текущих условий курса, вторая дешевле на 22,2%. Слишком сильными экономисты назвали чешскую крону, южнокорейскую вону, тайский бат, доллар и швейцарский франк.