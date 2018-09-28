В Кремле отрицают факт присвоения Чепиге звания Героя России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения о присвоении звания Героя России Анатолию Чепиге «были проверены», но не нашли подтверждения.

Об этом сообщает «Медуза». На вопрос о схожести Руслана Боширова и Анатолия Чепиги Песков ответил: «Все эти рассуждения кто на кого похож... У нас по Красной площади до сих пор бегают десять сталиных и пятнадцать лениных. И все чрезвычайно похожи на оригиналы».

Песков также прокомментировал информацию СМИ о третьем подозреваемом в отравлении Скрипалей.

«Последние месяцы в британских СМИ и в СМИ других стран появляется множество новостей по «делу Скрипалей». Никто уже не может разобраться, какие из этих новостей являются ложными, а какие — правдивыми. Ведутся разные расследования, их ведут журналисты, общественные организации, какие-то иные структуры. Мы не знаем, насколько они достоверны, на чем они основаны. Вся дискуссия ведется вокруг сообщений СМИ и сообщений о неких результатах неких расследований неких организаций», — цитирует Пескова «Интерфакс».



Расследователи Bellingcat и The Insider утверждают, что настоящее имя одного из обвиняемых в покушении на Скрипалей в Солсбери не Руслан Боширов, а Анатолий Чепига, он является полковником российской разведки, ему присвоено звание Героя России. Накануне его опознали односельчане.



The Telegraph сегодня писала, что в деле отравления Скрипалей появился третий подозреваемый, спецслужбы Великобритании установили его личность. Этот человек приехал в Солсбери до прибытия туда остальных подозреваемых и провел разведку.

